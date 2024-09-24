Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Hatay'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
B.B.K'nın kullandığı 27 ARV 436 plakalı motosiklet, Akbez Mahallesi'nde M.K. idaresindeki 31 AOV 914 plakalı otomobille çarpıştı.
KİŞİ ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü B.B.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ile motosikletteki A.B. sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Samandağ'da hasat son buldu: Kilosu 350 TL
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- İçişleri'nden 'sınır ihlali' açıklaması