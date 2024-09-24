Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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AA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 07:21

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

B.B.K'nın kullandığı 27 ARV 436 plakalı motosiklet, Akbez Mahallesi'nde M.K. idaresindeki 31 AOV 914 plakalı otomobille çarpıştı.

KİŞİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü B.B.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ile motosikletteki A.B. sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 


Etiketler: #hatay #112 Acil

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