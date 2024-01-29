Trabzon'da acı olay: Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan balıkçı öldü

Trabzon’un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı balıkçı Erol Yıldırım (55), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 11:30
Trabzon'da acı olay: Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan balıkçı öldü
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Trabzon’dan Rize yönüne giden Y.B. yönetimindeki 34 CZY 314 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Yıldırım’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Yıldırım doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldırım'ın Yomra ilçesinde balıkçılık yaptığı öğrenildi. 

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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