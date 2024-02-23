Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: Sadece 1 şüpheli tutuklandı!

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü IŞİD ve El Kaide’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:16
Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: Sadece 1 şüpheli tutuklandı!
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Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede terör örgütü IŞİD ve El Kaide militanlarının olduğu bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak şafak vakti 22 Şubat günü 5 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen H.A., A.E., S.E., A.E.M. ile S.E. saklandıkları ikamette yakalandı.

Emniyete getirilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeyle sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, H.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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