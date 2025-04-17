Hatay'da otomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralı var!
İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatıma Milhem hayatını kaybetti, Beyyan Saragibi ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın İskendurun ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde dün saat 11.50 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen biligye göre; Yusuf Y.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Milhem ve Beyyan Saragibi'ye çarptı. Milhem ve Saragibi metrelerce savruldu.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Fatıma Milhem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Beyyan Saragibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milhem'in cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü.
Otomobil sürücü Yusuf Y. gözaltına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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