Hatay'da otomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 15:00

Güncelleme: 17.04.2025 - 16:07

Hatay'ın İskendurun ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde dün saat 11.50 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen biligye göre; Yusuf Y.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Milhem ve Beyyan Saragibi'ye çarptı. Milhem ve Saragibi metrelerce savruldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Fatıma Milhem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Beyyan Saragibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milhem'in cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü.

Otomobil sürücü Yusuf Y. gözaltına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.