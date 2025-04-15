Tur minibüsü, sulama tankerine çarptı: 5'i turist 6 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde belediyeye ait sulama tankerine arkadan çarpan tur minibüsünün sürücüsü Mehmet Deniz ile araçtaki 1'i çocuk 5 turist yaralandı.

Tur minibüsü, sulama tankerine çarptı: 5'i turist 6 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 15:13

Kaza, saat 10.00 sıralarında Dikmen Mahallesi'nde Belek Turizm Yolu'nda meydana geldi.

Kemer ilçesinden Belek'teki eğlence merkezine giden turistlerin içinde olduğu, Mehmet Deniz’in kullandığı tur minibüsü, refüjde sulama yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ramazan Ozan idaresindeki tankere arkadan çarptı. Şoför Deniz'in araçta sıkıştığı kazada, 1'i çocuk 5 İngiltere uyruklu turist yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü Mehmet Deniz, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olayı duyan Deniz'in yakınları, Kemer'den kaza yerine gelip kurtarma çalışmalarını takip etti. Hastaneye kaldırılan Deniz'in tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Antalya #kaza #Minibüs

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