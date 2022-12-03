Hatay'da otomobile saklanmış 202 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

03 Aralık 2022 Cumartesi, 16:12

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ekipler takibe aldıkları bir otomobili Antakya-Reyhanlı kara yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan arama sonucunda 202 ruhsatsız tabanca, 400 fişek, faturasız 4 bin 160 tablet ve 366 kutu ilaç ele geçirildi.

Araçta bulunan M.E. ve E.S., polis ekiplerince gözaltına aldı.