Hatay'da polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli yakalandı.

AA
21 Mart 2022 Pazartesi, 20:04
Hatay'da polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı
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Çaylı Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yapmak istedi.

'DUR' İHTARINA EL BOMBASI

Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı.

Yaklaşık 5 dakikalık kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Araçta arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.

Yol kenarına atılan ve patlamayan el bombası, incelemenin ardından şüphelilerle birlikte emniyete götürüldü.




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