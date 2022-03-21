Hatay'da polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli yakalandı.
Çaylı Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yapmak istedi.
'DUR' İHTARINA EL BOMBASI
Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı.
Yaklaşık 5 dakikalık kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Araçta arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.
Yol kenarına atılan ve patlamayan el bombası, incelemenin ardından şüphelilerle birlikte emniyete götürüldü.
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