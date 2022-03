Rosario Central ile Newell's Old Boys arasındaki maçta sahaya el bombası atıldı

Arjantin Premier Ligi'nin 7. haftasında Rosario Central ve Newell's Old Boys takımları karşılaştı. Santa Fe eyaletinde iki ezeli rakip arasında oynanan derbide sahaya el bombaları atıldı.

Maç öncesi gerçekleşen olaylarda taraftarların sahaya el bombası atması saha zemininde hasara neden oldu. Karşılaşmanın hakemi maçı geç başlattı.

Yaşanan olayların ardından Newell's Old Boys takımı resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakem, Güvenlik Müdürü tarafından bilgilendirildi ve maçın başlama saati ertelendi. Sahaya atılan çok fazla el bombası var ve saha zemininde delikler açıldı" ifadeleri kullanıldı.

The moment a grenade was thrown onto the pitch prior to the Clásico Rosarino. #Newells pic.twitter.com/hFwckz6cq6