Rosario Central ile Newell's Old Boys arasındaki maçta sahaya el bombası atıldı
Arjantin'in Rosario Central ve Newell's Old Boys takımları arasında oynanan derbi maçında, taraftarlar sahaya el bombaları attı. Santa Fe eyaletindeki iki ezeli rakip arasında yerel bir derbi olan ve önemli bir yere sahip karşılaşmaya atılan bombalar damga vurdu.
Arjantin Premier Ligi'nin 7. haftasında Rosario Central ve Newell's Old Boys takımları karşılaştı. Santa Fe eyaletinde iki ezeli rakip arasında oynanan derbide sahaya el bombaları atıldı.
Maç öncesi gerçekleşen olaylarda taraftarların sahaya el bombası atması saha zemininde hasara neden oldu. Karşılaşmanın hakemi maçı geç başlattı.
Yaşanan olayların ardından Newell's Old Boys takımı resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakem, Güvenlik Müdürü tarafından bilgilendirildi ve maçın başlama saati ertelendi. Sahaya atılan çok fazla el bombası var ve saha zemininde delikler açıldı" ifadeleri kullanıldı.
The moment a grenade was thrown onto the pitch prior to the Clásico Rosarino. #Newells pic.twitter.com/hFwckz6cq6— Newell's Old Boys - English (@Newells_en) March 20, 2022
Ayrıca Newell's Old Boys sosyal medya hesabında sahaya atılan el bombasının görüntüsünü paylaştı.
Newell's Old Boys derbi mücadelesinde deplasmanda Rosario Central'ı Juan Garcia'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
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