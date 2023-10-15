Hatay'da sağanak: Ev ve işyerlerini su bastı
Hatay'ın İskenderun ile Payas ilçelerinde sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerindeki ilçelerde sağanak etkili oldu.
Bazı caddeler göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı, trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı.
Sağanağın etkisi gündüz hafiflerken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Araç muayene ücretlerine dev zam yolda!
- Sivas'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
- Naci Görür'den Bolu depremine ilişkin açıklama
- Tıp fakültelerinden kaçış...
- Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme!
- Güney ve Doğu bölgelerimizde kuvvetli yağış riski
- Özdağ'dan Davutoğlu'na zehir zemberek sözler
- Toz taşınımı, yağış, rüzgar...
- 'Anayasa'ya aykırı!
- 'Çalışmayı bırak, açıklama dahi yapmıyor'