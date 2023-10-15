Hatay'da sağanak: Ev ve işyerlerini su bastı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 14:58

Güncelleme: 15.10.2023 - 14:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerindeki ilçelerde sağanak etkili oldu.

Bazı caddeler göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı, trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı.

Sağanağın etkisi gündüz hafiflerken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.