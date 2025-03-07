Hatay'da sazlık yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Erzin ilçesinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışma başlattığı bildirildi.
Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Burnaz sahili yakınındaki sazlık alandan gece geç saatlerde alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının geniş alana yayılmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ece Gürel 4 gün ormanda nasıl hayatta kaldı?
- MHP ile DEM Parti arasında 'YPG' çatlağı
- Politika faizi yeniden düşürüldü!
- Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!
- Mimar Ece Gürel'den acı haber!
- Sinem Dedetaş'tan AKP sıralarına sert tepki
- Mesajını paylaştı, ne konuştuklarını anlattı!
- Fenerbahçe turu zora soktu!
- Türkiye Kupası'nda dev derbi!
- Bir sigara grubuna daha büyük zam geldi!