Hatay'da sazlık yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Erzin ilçesinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışma başlattığı bildirildi.

Hatay'da sazlık yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:27

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Burnaz sahili yakınındaki sazlık alandan gece geç saatlerde alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının geniş alana yayılmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #Erzin #hatay #sazlık #Yangın

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