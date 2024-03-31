Hatay'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Gökhan Zan kaç oy aldı? 31 Mart 2024 Hatay yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Hatay'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Hatay yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:59
Hatay'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Gökhan Zan kaç oy aldı? 31 Mart 2024 Hatay yerel seçim sonuçları....
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Hataylılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Hatay'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Gökhan Zan kaç oy aldı? 31 Mart 2024 Hatay yerel seçim sonuçları....

HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Lütfü Savaş, AKP'den Mehmet Öntürk, İYİ Parti'den Nusret Cömert, Zafer Partisi'nden Ömer Çakır, Saadet Partisi'nden Necmettin Çalışkan, Yeniden Refah Partisi'nden Nuri Parlak, ve DEM Parti'den ise Perihan Pakize Sinemillioğlu Hatay belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

HATAY'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Hatay'da "Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk, Nusret Cömert ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Hatay 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GÖKHAN ZAN KAÇ OY ALDI?

Hatay 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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