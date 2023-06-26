Hatay'da sığınmacı tedirginliği yaşanıyor

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 05:31

Delik deşik olan sınırların en ağır riskini taşıyan yerlerin başında Hatay geliyor. Başta silah olmak üzere birçok şeye ulaşmak, bu nedenle daha kolay.

‘CİMER’E ŞİKÂYET EDERİZ’

Antakya’daki bir çadır kentte, çadırda yangın çıktı. Bunun üzerine çadırın güvenliğinden sorumlu askeri yetkililer müdahale ettiklerinde, yangının nargileden çıktığını fark ettiler. Çadırda kalanlara bunun tehlikeli olduğunu anlatmaya çalıştıklarında şu yanıtı aldılar: “Sizi CİMER’e şikâyet ederiz.”

Pek basına yansımasa da Hatay’da seçim sonuçlarında tura çıkan kişilerin büyük çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyordu. Çünkü onlar açısından bu seçim, Suriyeliler gitsin mi kalsın mı referandumuydu ve kazanan onlar oldu. Bir aile sakini, oturduğumuz çadırda çok az ilerisini işaret ederek o noktada Suriyelilerin çadırkentinin olduğunu ve seçim günü çok erken saatte kutlamaya başladıklarını şu sözlerle anlatıyor:

“Seçim akşamı saat 8’den itibaren silahlarla ve bizlere yakın yerde kutlamalar yaptılar. ‘Biz kalıyoruz siz gideceksiniz’ türünde sloganlar attılar. Seçimden ziyade bir savaşta zafer kazanmış gibilerdi.”