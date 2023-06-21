Bir facia daha... Fas açıklarında sığınmacı teknesi battı: 39 kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:11

Güncelleme: 21.06.2023 - 17:14

Fas-Kanarya Adaları açıklarında içinde 59 sığınmacının bulunduğu teknenin battığı aktarıldı. Batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti.

İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmekte olan ve batan botta en az bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 24 kişinin ise kurtarıldığı kaydedildi.

GEÇEN HAFTA DA BİR FACİA YAŞANMIŞTI!

Yunanistan açıklarında 14 Haziran'da düzensiz sığınmacıları taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.