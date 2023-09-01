Kuşadası’nda deniz kıyısına vurmuş erkek cesedi bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 15:09
Kuşadası’nda deniz kıyısına vurmuş erkek cesedi bulundu
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın Bayraklıdede Mahallesi’nde bulunan Kuştur Halk Plajı’nda çalışanlar sabah saatlerinde deniz kıyısında yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİCİ VE DELİCİ ALET YARASINA RASTLANMADI

Polis ekipleri ise cesedin üzerinden S.A. (35) adına düzenlenmiş kimlik buldu. Vücudunun herhangi bir yerinde kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Adli Tıp 112 Acil Kuşadası

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