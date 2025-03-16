Hatay'da şüpheli ölüm: 7'nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

Hatay’da bir binanın 7'nci katından düşen 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da şüpheli ölüm: 7'nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 07:55

Olay, İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bir binanın 7'nci katından düşen 44 yaşındaki Gamze Dede olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelerde göre kadının dengesini kaybederek düştüğü tespit edildi. 

Ekipler, konuyla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #hatay #Şüpheli ölüm

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