Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Hatay'da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 5 bin 850 sikke ve 510 obje ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ş. gözaltına alındı.

DHA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:39
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.

5 BİN 850 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramada, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 5 bin 850 sikke ile farklı çeşit ve boyutlarda 510 yüzük, ok ucu, mühür gibi objeler ele geçirilrdi.

Olayla ilgili F.Ş. gözaltına alındı.


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