Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 7 kişi yaralandı
Kayseri'de 2 minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre M.D.K'nin kullandığı 38 R 0132 plakalı minibüs ve M.N'nin kontrolündeki 38 UR 560 plakalı minibüs ile M.A. idaresindeki 50 ZA 077 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Fuzuli Caddesi ile Bozantı Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan 3 kişi ile araçlardan birinin savrularak çarptığı yaya olmak üzere toplam 7 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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