Hatay’da ‘umudun iyilik hali’ sempozyumu

Hatay Psikologlar Derneği, “Umudun iyilik hali” parolasıyla bugün başlayacak ve iki gün sürecek “Hatay 2. Psikoloji Sempozyumu”nu düzenliyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00
Hatay’da ‘umudun iyilik hali’ sempozyumu
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Katılımın ücretsiz olduğu sempozyumda hem uzman  psikologların sunumları hem de atölye eğitimleri yer alacak. Hatay Psikologlar Derneği Başkanı Dr. Gülşen Filazoğlu Çokluk, sempozyumu Cumhuriyet’e anlattı.

Dr. Çokluk, “Deprem biz profesyoneller için hem meydan okuma hem topluma hizmet etme konusunda çağrı oldu” dedi. Sempozyumda deprem sonrası ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesine odaklanılacağını belirten Çokluk, “Uzmanlarımız, travma sonrası stres bozukluğu, topluluk tabanlı terapi yaklaşımları, kriz müdahalesi ve daha birçok konuda değerli paylaşımlar yapacak. Deprem sonrası toplumun yeniden yapılanmasında psikolojik destek ve müdahalenin önemini tartışacağız” ifadelerini kullandı.


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