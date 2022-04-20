Hatay'da üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İki grubun da birbirine bıçakla saldırdığı kavgada öğrencilerden T.N, Y.A. ve E.K. bıçak darbeleriyle yaralandı.
Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Gözaltına alınan M.Ü.T. ve M. A, suç aletleriyle emniyete götürüldü.
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