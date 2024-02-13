İstanbul'da 'sahte parfüm' operasyonu

İstanbul’da dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreterek, piyasaya sürme hazırlığında bulanan iki kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:53
İstanbul'da 'sahte parfüm' operasyonu
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların sahte parfüm imal ederek piyasaya sürecekleri bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin sahte parfümleri, Sultangazi’de bulunan 2 ayrı imalathanede ürettikleri, elde ettikleri sahte parfümleri 2 ayrı depoda satışa hazır hale getirdikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi.

Operasyonlarda; parfüm imalatında kullanılan yüklü miktarda etil alkol, dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm, kapak ve kutuları ele geçirildi. Yakalanan R.D. ve Y.K. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan sahte parfüm kutularının altındaki kodların telefonda okutan kişinin, gerçek parfüm satışının yapıldığı çeşitli sitelere yönlendirildiği ortaya çıktı.


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