Bursa'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 20 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada 3 sahte kimlik, 1 adet F’ serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
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