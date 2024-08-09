Hatay'da yeni açılan markette indirim izdihamı!
Hatay'da market açılışına özel indirimden faydalanmak isteyenler, izdihama neden oldu. Yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.
Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde, dün gerçekleştirilen market açılışında, özel indirimden faydalanmak isteyenler, kapıların açılmasıyla içeri girdi.
Yoğunluk, ilerleyen süreçte devam etti. Alışveriş sırasında müşteriler arasında tartışma yaşandı. Bir grupta çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Markette yaşanan izdiham ve kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayda yaralanan olmazken, market çalışanları araya girip kavga eden müşterileri uzaklaştırdı.
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