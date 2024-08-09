Hatay'da yeni açılan markette indirim izdihamı!

Hatay'da market açılışına özel indirimden faydalanmak isteyenler, izdihama neden oldu. Yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:25
Hatay'da yeni açılan markette indirim izdihamı!
Abone Ol google-news

Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde, dün gerçekleştirilen market açılışında, özel indirimden faydalanmak isteyenler, kapıların açılmasıyla içeri girdi.

Yoğunluk, ilerleyen süreçte devam etti. Alışveriş sırasında müşteriler arasında tartışma yaşandı. Bir grupta çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Markette yaşanan izdiham ve kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayda yaralanan olmazken, market çalışanları araya girip kavga eden müşterileri uzaklaştırdı.


hatay haberleri izdiham haberleri İndirim haberleri

İlgili Haberler

Mağaza açılışında indirimli kıyafet izdihamı

Mağaza açılışında indirimli kıyafet izdihamı
Hindistan'da izdihamda ölenlerin sayısı artıyor

Hindistan'da izdihamda ölenlerin sayısı artıyor
Hindistan’da 6 polis açığa alındı… Yüzlerce kişinin öldüğü izdihamdan sorumlu tutuluyorlar

Hindistan’da 6 polis açığa alındı… Yüzlerce kişinin öldüğü izdihamdan sorumlu tutuluyorlar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler