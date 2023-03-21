Hatay’da yıkılan binaların müteahhidiydi: Kuzey Kıbrıs’tan iade talebi

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Antakya'ta yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay'ın Kuzey Kıbrıs'tan iadesini istedi.

İHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:07
Hatay’da yıkılan binaların müteahhidiydi: Kuzey Kıbrıs’tan iade talebi
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Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) iadesini istedi.

Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Günsay hakkında, Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Günsay'ın Kuzey Kıbrıs'tan iadesine yönelik talepname hazırlandı.

Talepnamede, Günsay'ın Türkiye'ye iadesi istendi.


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