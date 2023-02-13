Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Cihan İnşaat sahibi Ömer Cihan tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan Hatay'daki Kule Apartmanın müteahhidi ve Cihan İnşaat'ın sahibi Ömer Cihan'ın, Titreyengöl'de depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihan'ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.
Geceyi jandarmada geçiren Cihan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.
Cihan, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Musk'tan son dakika UFO paylaşımı!
- Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kişi sayısı
- Ölüyoruz!
- Barajların, depreme etkisini anlattı
- Dünyanın dört bir yanından UFO ihbarları
- Türkiye bu sorunun yanıtını merak ediyor
- 'Açık söylüyorum' diyerek seslendi: 'İstifa et'
- Kulis: 'Seçim için konuşulan bir olasılık daha var'
- Eski AFAD daire başkanının 'kostümü' gündem oldu
- ‘Fay yasası’ yerine ‘Türk yasası’