‘Reisin dava adamıyım’ diyen müteahhit Özkan’ın yaptığı site mezarlığa döndü

Hatay’da yerle bir olan ve çok sayıda kişiye mezar olan Özkan Golden City sitesini yapan Özkan Kardeşler İnşaat’ın sahibi Mehmet Özkan, 2019 yılında AKP Antakya’dan belediye başkanlığına aday olmuş.

Miyase İlknur
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 04:00
‘Reisin dava adamıyım’ diyen müteahhit Özkan’ın yaptığı site mezarlığa döndü
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Evinin bahçesinde iki kaplan besleyen Metin Özkan, kaplanlara gösterdiği özeni daire sattığı insanlara gösterseydi şu an yüzlerce insan hayatta olacaktı. Hatay’ın Antakya ilçesinde yüzlerce insana mezar olan Özkan Golden City bloklarını yapan Özkan Kardeşler İnşaat, 2017 yılında yaptığı binalar için “depreme dayanıklı C-35 betonu ve TSE analizli demir kullanıldığı”nı söyleyerek daire satmıştı. Özkan Kardeşler İnşaat’ın sahibi Mehmet Özkan, sitede spor salonu ve gerçek silahlarla atış poligonu olduğu bilgisine de ilanlarda yer vermişti.

Mehmet Özkan bahçesinde iki kaplan besliyor.

"REİSİN EMRİNDEYİZ"

AKP’de siyaset yapan Mehmet Özkan, 2019 yılında Antakya Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti. Partinin kongrelerine de katılan Özkan, “Dava adamıyız her daim reisin emrindeyiz” paylaşımını yapmıştı. Özkan’ın inşaattan kazandıklarıyla lüks bir yaşam sürdüğü görülüyor.

RÜŞVET ÇARKI

Sık sık yurtdışı gezilerine çıkan, Çeşme’de tekne gezintileri yapan Metin Özkan’ın, Hatay’da “Ali Dibo” çetesi olayında adı geçen ve rüşvet çarkının başındaki isimlerden biri olduğu söylenen Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve AKP Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ile fotoğrafları bulunuyor. İnşaatlarında sosyal güvenceden yoksun kayıt dışı olarak sığınmacı işçi çalıştırdığı iddiasını haber yapan yerel gazetelere dava açmış ancak kaybetmişti.

Daireleri “depreme dayanıklı” diyerek satmıştı.


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