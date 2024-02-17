Hatay’da 'Yumruk' operasyonu: 50 gözaltı

Hatay’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "YUMRUK" operasyonunda aranması bulunan 50 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:23
Hatay’da 'Yumruk' operasyonu: 50 gözaltı
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince hırsızlıkların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan ve “Yumruk” adı verilen operasyonlarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranma kaydı olduğu tespit edilen 50 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.


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