Hatay’da 'Yumruk' operasyonu: 50 gözaltı
Hatay’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "YUMRUK" operasyonunda aranması bulunan 50 şahıs gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Jandarma ekiplerince hırsızlıkların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan ve “Yumruk” adı verilen operasyonlarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranma kaydı olduğu tespit edilen 50 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Göz Atın
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'
- İliç maden faciasında yeni gelişme!