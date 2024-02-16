Özgür Özel 'Hatay' sorusunu böyle yanıtladı: 'Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik'

CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, içinde Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasıyla gündem olan reklam filmine dair konuştu. CHP lideri ayrıca Hatay adayı konusunda değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusuna da cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:04
Özgür Özel 'Hatay' sorusunu böyle yanıtladı: 'Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik'
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçinde Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasıyla gündem olan reklam filmine dair konuşan Özel, "O reklam filmi 5 Şubat'ta çekildi. Ancak Belediye Başkanımızın (Lütfü Savaş) o tarihte Hatay'da olması gerektiği için bizimle değildi, Hatay'daydı. Ayrıca Sayın Savaş da 'Zaten benim müzikli reklamla oynamam pek doğru olmaz' demişti. Ben de kendisini haklı bulmuştum. Diğer 6 belediye başkanımızın olduğu reklam filmi de yakında ekrana gelecek" dedi.

Göz Atın
Meteoroloji açıkladı: 10 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 10 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Son Dakika... Özgür Özel'den 'emekli maaşı' tepkisi: 'Kabul etmiyoruz!'

Son Dakika... Özgür Özel'den 'emekli maaşı' tepkisi: 'Kabul etmiyoruz!'

HATAY SORUSUNA YANIT: 'LÜTFÜ SAVAŞ'A ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK'

Öte yandan "Hatay'daki belirsizlik devam mı?" sorusuna yanıt veren Özel, "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik" ifadelerini kullandı.

CHP lideri şöyle konuştu:

"Ölçme değerlendirmede Hatay'daki son anket bugün raporlanıyor. Hatay'da ve bütün deprem bölgesinde ne yaşandıysa; bunun yüzde 99'u ülkeyi yöneten iktidarla ilgili. Belediye Başkanımız elbette ki eleştiriden muaf değil. Biz de eleştirilere kulak veriyoruz. Ama bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyelim; Hatay'da 100 tepki varsa 99'u iktidara. Sosyal medyayı da önemsiyoruz. Ama Hatay'ın ne dediğini de önemsiyoruz. Hatay'da 5. anket için sahadayız. Hatay'da Lütfü Savaş'tan daha fazla beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda, Lütfü Savaş da zaten buna 'hayır' demiyor, ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde biz Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten bir çaba içindeyiz. Bu konuda son kararı yarın partimiz verecek ve ona göre karar vereceğiz. Lütfü Savaş hatasız değildir, eleştiriden muaf değildir ama Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve yaşananların günah keçisi değildir."


hatay haberleri Özgür Özel haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Lütfü Savaş haberleri

İlgili Haberler

CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz

CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz
Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın'dan 'Hatay' uyarısı

Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın'dan 'Hatay' uyarısı
İddia: Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklif edildi! 'Telefonda o an reddettim...'

İddia: Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklif edildi! 'Telefonda o an reddettim...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişiklik

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişiklik
Louis Tomlinson İstanbul konser bileti nereden alınır, fiyatları ne kadar?

Louis Tomlinson İstanbul konser bileti nereden alınır, fiyatları ne kadar?
Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız

Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız
MediaMarkt’ta “Stokları Eritiyoruz” kampanyası başladı

MediaMarkt’ta “Stokları Eritiyoruz” kampanyası başladı
Marmara'da kargo gemisi battı: Mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı!

Marmara'da kargo gemisi battı: Mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı!
Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi

Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi
Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor? İlk kez bir uydudan Dünya'ya elektrik ışınlandı

Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor? İlk kez bir uydudan Dünya'ya elektrik ışınlandı
Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek