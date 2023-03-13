Kemal Kılıçdaroğlu gezilere başlıyor

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 04:00

Gezilerin kapsayıcı olması amacıyla, ziyaret edilecek ildeki bütün parti yöneticileri birlikte hareket edecek. Kılıçdaroğlu ziyaretlerinde parti örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle biraraya gelecek. Bütün ittifak partilerinin hassasiyetleri dikkate alınacak. Yapılacak özel ziyaretler varsa bu konuda da ortak görüş oluşturulacak.

Bu çalışmaları yapmak için CHP Genel Merkezi’nde ekipler oluşturuldu. Bütün iller belli danışmanlar arasında paylaştırıldı. Muhafazakâr özellikleriyle öne çıkan bölgelere, yurttaşlara bu konuda yaklaşım sorunu olmayan danışmanlar görevlendirilecek. Bu danışmanlar ziyaretten birkaç gün önce bölgeye gidecek ve bu bölgelerdeki kamuoyu önderleriyle bir araya gelecek. Ortamın hazırlanmasının ardından Kılıçdaroğlu kenti ziyaret edecek.

BAŞKANLAR DA EKLENECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu ile birlikte gezilere katılması kararı kapsamında programlara yeni eklemeler yapılacak. İki belediye başkanının Kılıçdaroğlu ile hangi illere gideceği, görüş alışverişi ile belirlenecek. Örneğin, deprem nedeniyle İBB Hatay’a ağırlıklı olarak konuşlanmıştı.

Bu nedenle Ekrem İmamoğlu bu bölgeye gelen Millet İttifakı genel başkanlarına eşlik edecek. İmamoğlu, kenti ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener’e eşlik etti. Kılıçdaroğlu’na da salı günü bu kentte yine eşlik edecek. Ayrıca İmamoğlu’nun yoğun olarak Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerinde, Yavaş’ın ise özellikle İç Anadolu’da çalışmalara katılması bekleniyor.