Hatay'daki depremin acı tablosu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:15

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:13

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu.

Deprem nedeniyle kent merkezinde bulunan birçok bina yıkılırken, yollarda da çatlak oluştu.

Arama kurtarma ekipleri ise depremin yaşandığı bölgelerde çalışmalarına başladı.

UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yaşanan depremin acı tablosu ise geçirilen ilk gecenin ardından günün ağarmasıyla ortaya çıkmaya başladı.

Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan yurttaşlara ulaşmak için zamana karşı yarışırken, enkaz altında kalan yurttaşların yakınları da anbean çalışmaları takip ediyor.

Ayrıca enkaz altında kalan yakınlarını seslenerek arayan yurttaşlar, deprem altında kalan sokak hayvanlarına da yardım elini uzatmayı unutmuyor.