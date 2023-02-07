Hatay'daki depremin acı tablosu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

Hatay'da depremin acı tablosu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkmaya başladı. Enkaz altında birçok kişi kalırken, enkaz altında kalan yakınlarını arayan bir depremzedenin feryatları da görenlerin yüreğini dağladı.

İHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:15
Hatay'daki depremin acı tablosu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu.

Deprem nedeniyle kent merkezinde bulunan birçok bina yıkılırken, yollarda da çatlak oluştu.

Arama kurtarma ekipleri ise depremin yaşandığı bölgelerde çalışmalarına başladı.

UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yaşanan depremin acı tablosu ise geçirilen ilk gecenin ardından günün ağarmasıyla ortaya çıkmaya başladı.

Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan yurttaşlara ulaşmak için zamana karşı yarışırken, enkaz altında kalan yurttaşların yakınları da anbean çalışmaları takip ediyor. 

Ayrıca enkaz altında kalan yakınlarını seslenerek arayan yurttaşlar, deprem altında kalan sokak hayvanlarına da yardım elini uzatmayı unutmuyor. 


hatay kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

Samsun'da otelini depremzedelere açtı: Ne kadar kalacaklarının hiç önemi yok

Samsun'da otelini depremzedelere açtı: Ne kadar kalacaklarının hiç önemi yok
Deprem tarihi: Yanlış ve az bilinenler

Deprem tarihi: Yanlış ve az bilinenler
Twitch yayıncısı Kırmızı Kep, depreme canlı yayında yakalandı

Twitch yayıncısı Kırmızı Kep, depreme canlı yayında yakalandı

En Çok Okunan Haberler