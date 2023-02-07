Samsun'da otelini depremzedelere açtı: Ne kadar kalacaklarının hiç önemi yok

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:05

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:07

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olmak üzere ve çevredeki 10 ili kapsayan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle dışarıda kalan yurttaşlar için otelinin kapılarını açan Otel 1919 sahibi Serhat Türkel, şunları söyledi:

"BURADA NE YAPABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNDÜK"

"Bizler de güne korkuyla uyandık. Bizler de panik halinde uyandık. Samsun’un da ciddi anlamda sallandığını öğrendik, sabahın çok erken saatlerinde. Samsun’da korkulacak bir şey olmadığını öğrendiğimizde depremzede yurttaşlarımız için neler yapabiliriz bunu düşündüm. Ortağımı aradım, ortağımı aradığımda telefonu meşgul çalıyordu. Kendisi de aynı zamanda beni arıyormuş. Bir 10 dakika sonra ortağıma ulaştığımda durumu anlattığım zaman otelimizi depremzedelerimize açmamız gerektiğini bunun için ne düşünüyorsun dediğim zaman kendisi de aynı şekilde aynı duygularla seni aradım dedi. Biz de sosyal medya hesaplarımızdan bunu yurttaşlarımıza duyurduk. Bizler Samsun’dan Maraş’a, Adana’ya gitmemiz mümkün olmayacak, buradan neler yapabiliriz, bunu düşündük.

"NE KADAR KALACAKLARININ HİÇ ÖNEMİ YOK"

Bu anlamda da bütün yurttaşlarımıza sizin aracılığınızla, sesleniyoruz. Zamanın hiç önemi yok, ne kadar kalacaklarının hiç önemi yok, bizler varız, kendi evlerindeki gibi hissettirebilmek için elimizden geleni yapacağımıza inansınlar. Buradan da sizler aracılığıyla seslenmek istiyorum, 85 milyon insan tek yürek olmamız gerekiyor. Dilimiz, dinimiz, siyasi görüşümüz, dünyaya bakışımız farklılıklar hiç önemli değil. Tek yürek olma zamanı. Tekstil firmalarına çok çok iş düşüyor. Televizyonlardan izlediğimizde giyim, battaniye ve ısınmayla alakalı teknoloji firmalarına çok iş düşüyor. İş makinaları lazım buradan bizler, neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Eminim herkes işin bir tarafından tutuyordur ama bizler empati yaptığımız zaman burada perişan oluyoruz. Bizler varız. Teşekkür ediyorum sizlere de. Tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Umarım ilerleyen günlerde tekrar böyle şeyler yaşamayız. Böyle günlerden, böyle felaketlerden ders çıkartmamız gerekiyor."