Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Hatay'da Amanos Dağları'nın eteklerinde 2 gün önce çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan restoran çalışanı 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Amanos Dağları'nın eteklerinde 2 gün önce çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan A.C. ve B.Ö. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.C. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 21 Mayıs'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı.
Hatay Valiliği yangının, ormanlık alanın yakınındaki restoranın çalışanlarınca çöp yakılması sonucu çıktığını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
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