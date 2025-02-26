Hatay'ın 4 ilçesinde 'aranan şahıs' operasyonu: 10 kişi yakalandı

Hatay’ın Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 10 kişi yakalandı.

Hatay'ın 4 ilçesinde 'aranan şahıs' operasyonu: 10 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 13:52

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.

Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan operasyonlarda; işledikleri hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, kadına şiddet tehdit, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, yardım ve yataklık suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan Y.D., M.A.A., Y.D., M.K., E.Ç., A.E.H., A.G., O.T., M.H.V., ve H.S. adlı 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

8 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.D. ile H.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Etiketler: #hatay #Operasyon

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