Son Dakika... Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son Dakika haberi... AFAD, Hatay Samandağ yakınlarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son Dakika... Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 22:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay Samandağ yakınlarında saat 22:29'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü:

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Samandağ / Akdeniz-Antakya Körfezi (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #afad #deprem #hatay

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