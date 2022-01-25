Hava koşulları, Cumhuriyet'in İstanbul'un birçok semtine ulaşmasına engel oldu
Son yılların en şiddetli kar yağışı neredeyse tüm ülkeyi esir alırken; hava koşulları, gazetemiz Cumhuriyet'in İstanbul'un birçok semtine ulaşmasına da engel oldu. Kent merkezi ve baskı tesisi arasındaki yolların kapanması sonucu gazetemiz birçok okuyucumuza ulaşamadı.
Tüm Türkiye ile birlikte İstanbul'u da etkisi altına alan hava koşulları, gazetemiz Cumhuriyet'in İstanbul'un birçok semtine ulaşmasına engel oldu.
Baskı tesisiyle kent merkezi arasındaki yolların kapanması ve araç trafiğinin durma noktasına gelmesi nedeniyle yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli okurlarımızdan özür diler, ilerleyen saatlerde Cumhuriyet'in yine bayilerde olacağını duyururuz.
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