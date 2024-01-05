Havada panik anları... Eğitim uçağı mecburi iniş yaptı!
Yenişehir'de bir eğitim uçağının tarlaya mecburi iniş yaptığı ve pilotun hafif yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.
Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çiçeközü köyü Sırt mevkiinde saat 16.30 sıralarında bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı.
Uçağın pilotu, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı pilot, 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ve itfaiye ekiplerinin, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattığı aktarıldı.
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