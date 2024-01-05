Havada panik anları... Eğitim uçağı mecburi iniş yaptı!

Yenişehir'de bir eğitim uçağının tarlaya mecburi iniş yaptığı ve pilotun hafif yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 17:34
Abone Ol google-news

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çiçeközü köyü Sırt mevkiinde saat 16.30 sıralarında bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı.

Uçağın pilotu, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı pilot, 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattığı aktarıldı.


Bursa eğitim kaza Pilot yaralı Tarla

İlgili Haberler

Havada panik! Motoru arızalanınca acil iniş yaptı

Havada panik! Motoru arızalanınca acil iniş yaptı
Havada panik anları... Yolculardan Türk Hava Yolları'na tepki

Havada panik anları... Yolculardan Türk Hava Yolları'na tepki
Havada panik anları... İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kuş sürüsüne çarptı, sefer iptal edildi!

Havada panik anları... İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kuş sürüsüne çarptı, sefer iptal edildi!

En Çok Okunan Haberler