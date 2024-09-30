Havada panik anları... Savaş uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 20:48

Güncelleme: 30.09.2024 - 20:48

Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rus ve ABD savaş uçakları arasında tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşti. Rusya’ya ait savaş uçaklarına önleme yapan ABD savaş uçağına, Rusya’ya ait Su-35 tipi savaş uçağının tehlikeli şekilde yaklaşması az daha kazaya neden oluyordu.

ABD tarafından paylaşılan görüntülerde, ABD savaş uçağının tehlikeli şekilde yakınından geçen Rus savaş uçağının ABD savaş uçağının manevra yapmasına neden olduğu ve bölgeden uzaklaştığı görüldü.