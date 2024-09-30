Havada panik anları... Savaş uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma!

Rusya’ya ait savaş uçağı, kendisine önleme yapan ABD savaş uçağına tehlikeli şekilde yaklaşarak az daha kazaya neden oluyordu.

Havada panik anları... Savaş uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma!
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 20:48

Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rus ve ABD savaş uçakları arasında tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşti. Rusya’ya ait savaş uçaklarına önleme yapan ABD savaş uçağına, Rusya’ya ait Su-35 tipi savaş uçağının tehlikeli şekilde yaklaşması az daha kazaya neden oluyordu.

ABD tarafından paylaşılan görüntülerde, ABD savaş uçağının tehlikeli şekilde yakınından geçen Rus savaş uçağının ABD savaş uçağının manevra yapmasına neden olduğu ve bölgeden uzaklaştığı görüldü.


Etiketler: #Rusya #ABD #savaş uçağı

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