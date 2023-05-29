2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Yer Trabzon: Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu

Trabzon’un Sürmene ilçesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini kutlayan bir kişi, silahını ateşlemek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kendini vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:23
Yer Trabzon: Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu
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Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu.

Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu. Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Recep Tayyip Erdoğan Sürmene bireysel silahlanma

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