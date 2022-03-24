Havalar ne zaman ısınacak? Sibirya ile Afrika arasında sıkışıp kaldık

24 Mart 2022 Perşembe, 18:43

Son hava durumu tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün www.mgm.gov.tr internet sitesinde yayımlandı. Yurt genelinde ocak ve şubat ayları mevsim normallerinde seyrederken son yılların en soğuk mart ayı yaşandı. Kutuplardan kopan buz kütlelerinin neden olduğu soğuk hava dalgası geçmiş gibi görünse de nisan ayının birinci ya da ikinci haftasında mevsimin son soğuk hava dalgası görülebilir.

İLKBAHAR NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 23 Mart 2022 Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, yurt genelinde biraz artacak olan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin yeni hava durumu tahmin raporuna göre; perşembe, cuma ve cumartesi yurt genelinde sıcaklıklar düşük seyredecek. Bu üç günde bazı illerde kar, bazı illerde de sağanak yağmur görülecek.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacağı, pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Pazar gününden itibaren ülkenin batı kesiminde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri düzeyine gelecek. Yurdun doğu kesiminde ise kar yağışı ve sağanak yağmur etkili olacak. İstanbul'da ise en yüksek sıcaklık 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü yurdun doğu kesiminde önceki gün etkisini gösterecek olan kar ve yağmur yerini güneşe bırakacak. Tüm yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken İstanbul'da en yüksek sıcaklık 15 dereceye kadar çıkacak.

Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Nisan ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklesense de soğuk hava dalgasının görülmesi de olası. Zira, kutuplardan kopan buzulların neden olduğu soğuk dalgası yine Sibirya üzerinden Akdeniz'e doğru yaklaşıyor.

Fakat nisan ayının ilk haftasında etkili olması beklenen Afrika'dan gelecek sıcak hava dalgasının ülkemiz üzerinde çarpışması bekleniyor.

Afrika sıcaklarının, Sibirya soğuklarının üzerine çıkması beklenirken Avrupa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Nisan ikinci haftası ise bu soğuk hava dalgası etkisini yitirmiş olsa da Balkanlar üzerinden Türkiye'ye gelebilir.

Konuyla ilgili olarak Hava Forum'un paylaşımları şöyle:

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

25 MART 2022 CUMA

26 MART 2022 CUMARTESİ

27 MART 2022 PAZAR

28 MART 2022 PAZARTESİ

29 MART 2022 SALI