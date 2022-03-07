Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul mart ayında 'kara kış' yaşayacak

07 Mart 2022 Pazartesi, 18:47

İstanbul kar yağışı, vatandaşlara yine zor anlar yaşatacak. Şubat ayının son günlerinde yaşanan bahar havası 'kara kış bitti' yorumları yaptırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hava durumu tahmini şaşkınlık uyandırdı. Zira uzmanlar, 1987 İstanbul kar fırtınasından sonra en kuvvetli kar fırtınasının mart ayının ikinci haftasında yaşanacağını duyurdu.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışı 10 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinden giriş yapacak. Önceleri karla karışık yağmur şeklinde başlayacak, aralıklı olarak pazartesi sabahına kadar kar yağışı devam edecek.

Kar yoğunluğu daha çok Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülüyor. Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu Yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir.

Son hava durumu tahminlerini paylaşan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a beklenen yağışın 10 Mart 2022 Perşembe sabahı saat 06.00 civarlarında başlayacağını duyurdu. Orhan Şen'in kar yağışı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"10-15 Mart arası günlerinde soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle geceleri buzlanma ve don olayı görülebilecek."

AKOM'DAN VE VALİLİK'TEN KAR FIRTINASI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği'nden de kar fırtınası uyarısı geldi.

İBB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "AKOM verisine göre çarşamba akşamdan itibaren İstanbul, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hafta başına kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine dikkat çekerek, "9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım" dedi.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Hava Forum sitesinin yaptığı açıklamada, "İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor" ifadeleri kullanıldı.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının geniş bir alanda kar yağışlarına neden olması beklenmesinden dolayı gösterişli, heybetli, görkemli anlamına gelen 'Aybar' adı verildi. Aybar kar fırtınasının, İstanbul'a son 35 yılın en şiddetli kar yağışına neden olması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ