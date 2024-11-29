Havalar soğudu, turşuya rağbet arttı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:28

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen turşuya yöneliyor. En çok tercih edilen turşular arasında kilogram fiyatı 180 TL olan lahana, mor lahana ve salatalık turşusu yer alırken, kilogram fiyatı 230 TL’ye ulaşan sarımsak turşusu da yoğun ilgi görüyor.

"GARİBAN ANTİBİYOTİĞİ"

İzmit’te turşu dükkanı işleten Halil Arslan, turşularının doğal ve organik olduğunu belirterek, "Yaklaşık üç yıldır İzmit Merkez’de hizmet veriyoruz. Turşularımızı Bursa Gedelek’teki imalathanemizde üretiyoruz. Çoğu turşumuzun kilogram fiyatı 180 TL’den başlıyor. Ancak bamya, sarımsak ve erik gibi özel üretim turşuların fiyatı, kullanılan malzemelerin pahalı olması nedeniyle 230 TL’ye kadar çıkıyor. Fiyatlarımızı genelde makul bulsalar da emekli vatandaşlarımız alırken zorlanıyor. Yine de turşu, 'gariban antibiyotiği' olarak bilindiği için tercih ediliyor" dedi.

KIŞ AYLARINDA DAHA FAZLA İLGİ

Arslan, turşuların özellikle kış aylarında daha fazla ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Tezgahımızda 30 çeşit turşu var. Kış aylarında sarımsak, beyaz ve mor lahana ile erik turşuları yoğun talep görüyor. Sarımsak turşusu, içerdiği faydalı maddeler nedeniyle bağışıklık için önemli. Beyaz lahana turşusu bağırsak sağlığına, mor lahana turşusu ise bağışıklık ve unutkanlık sorunlarına iyi geliyor. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen müşterilerimiz turşuya daha fazla rağbet gösteriyor," diye konuştu.

MEYVE TURŞULARI HOBİDEN ÖTE

Halil Arslan, klasik turşuların yanı sıra meyve turşuları da yaptıklarını belirtti. "Kivi, muz, çilek, portakal gibi farklı meyvelerin turşusunu da üretiyoruz. Ancak bunlar sadece hobi amaçlı, satışa sunulmuyor," ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sistemini destekleyen doğal bir seçenek olarak turşular, kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.