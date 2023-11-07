Havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 08:04

Güncelleme: 07.11.2023 - 08:22

Çorum'da Mimar Sinan 1. Cadde’de bulunan parka gelen 1’i çocuk 3 şahıs havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi.

SİLAHI OTOMOBİLİN ALTINA SAKLADILAR

Şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şahıslar polis ekiplerini gördükleri esnada Mimar Sinan 10. Sokak üzerine giderek tabancayı park halindeki bir otomobilin altına sakladı.

Otomobilin altına atılan tabanca polis ekipleri tarafından bulunarak incelenmek üzere el konuldu.