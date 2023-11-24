Havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı

Çorum’da etrafa silahla ateş açan çocuk şahıs polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 07:29
Havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı
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Olay, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 14. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine gelen kimliği belirsiz çocuk şahıs etrafa ateş açtı.

Silah seslerini duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs silahı atarak kaçmaya başladı. Kısa süre kovalamacanın ardından şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada tabanca bir binanın bahçe duvarında çimenlerin arasında bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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