"Havuz yapılacağı gerekçesiyle kolon kesildi" iddiası
Hatay’da depremde çöken lüks bir binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi. Binanın müteahhidinin de deprem sabahı kaçtığı belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılırken, yıkılan binalara ilişkin skandal iddialar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
Hatay’da deprem sırasında çökme meydana gelen bir binada, zemin kat kolonlarının havuz yapılacağı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Aynı binanın teras katında ise çocuk oyun parkı olduğu görüldü. Enkaza dönüşen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bina drone ile görüntülendi.
MÜTEAHHİT DEPREM SABAHI KAÇMIŞ
Enkazın başında 15 gündür kuzenini beklediğini belirten Savaş Tamer, şunları söyledi:
“Kuzenim 15 gündür enkaz altında, maalesef ulaşamadık. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, bırakamayız. A ve B bloklarının zemin katında sıkıntı var, muhtemelen kolon kesme olabilir. Alt kata havuz yapmışlar, diğer binada poligon yapılmış. Tabanlarda çökme var, üst katlar sağlam. Ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış.”
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