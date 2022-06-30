Havuza düşen bebek kurtarılamadı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, su dolu yüzme havuzuna düşen 2 yaşındaki Yiğit Kesler, yoğun bakımdaki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA
30 Haziran 2022 Perşembe, 15:24
Havuza düşen bebek kurtarılamadı
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26 Haziran Pazar günü Muğla'da meydana gelen olayda evde bulunan aile, 2 yaşındaki Yiğit Kesler’in ortada gözükmemesi üzerine çocuklarını aramaya başladı. Aile küçük çocuğu evin bahçesinde bulunan havuzda hareketsiz vaziyette buldu.

Nefes alamadığı belirtilen ve hastaneye kaldırılan Yiğit Kesler buradaki müdahalesinin ardından Muğla’ya sevk edildi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. 

İki yaşındaki çocuğun tüm uğraşlara rağmen hayatının kaybettiği öğrenilirken, bebeğin ailesi acı haberle yıkıldı. 


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