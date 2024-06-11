'Hayalet' lakaplı uyuşturucu baronu Orhan Ünğan tutuklandı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:38

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli 12 ilde, 4 ayrı suç örgütüne yönelik 'Kuyu-4' operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda örgütlerin elebaşılığını yaptıkları iddia edilen Mert Orhan Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız’ın da aralarında bulunduğu 47 kişi yakalandı.

3,5 TON UYUŞTURUCUDAN SORUMLULAR

Suç örgütlerinin Türkiye’de ve farklı ülkelerdeki operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında toplam değeri 11 milyar TL olan 200 adet taşınmaz mal varlığına, 85 adet motorlu araca, 30 adet şirkete ait ortaklık paylarına ve bütün bankacılık varlıklarına el konuldu. 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet para sayma makinesi, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile altın ve ziynet eşyası da ele geçirildi.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, aralarında Orhan Ünğan’ın bulunduğu 47 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Adliyesine sevk edildi. Ünğan dahil 32 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.