'Hayalet' lakaplı uyuşturucu baronu Orhan Ünğan tutuklandı
Cezaevinden Covid-19 izniyle çıkan uluslararası uyuşturucu baronu 'Hayalet' lakaplı Orhan Ünğan ile birlikte gözaltına alınan 47 şüpheliden 32'si tutuklandı. Ünğan, İran asıllı uyuşturucu kaçakçısı firari Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin öldürülmesi olayında 'azmettirici' olmakla da suçlanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli 12 ilde, 4 ayrı suç örgütüne yönelik 'Kuyu-4' operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda örgütlerin elebaşılığını yaptıkları iddia edilen Mert Orhan Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız’ın da aralarında bulunduğu 47 kişi yakalandı.
3,5 TON UYUŞTURUCUDAN SORUMLULAR
Suç örgütlerinin Türkiye’de ve farklı ülkelerdeki operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında toplam değeri 11 milyar TL olan 200 adet taşınmaz mal varlığına, 85 adet motorlu araca, 30 adet şirkete ait ortaklık paylarına ve bütün bankacılık varlıklarına el konuldu. 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet para sayma makinesi, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile altın ve ziynet eşyası da ele geçirildi.
32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında, aralarında Orhan Ünğan’ın bulunduğu 47 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Adliyesine sevk edildi. Ünğan dahil 32 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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