Hayali gerçekleştirilmişti: 9 yaşındaki çocuk kansere yenildi

Kocaeli’de bir süredir lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:18
Hayali gerçekleştirilmişti: 9 yaşındaki çocuk kansere yenildi
Abone Ol google-news

Kartepe market işleten Rıdvan Topkara’nın 3 çocuğundan biri olan İbrahim Topkara (9), bir süredir lösemi nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Topkara, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Topkara’nın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

İbrahim Topkara’nın cenazesi Abdülhamit Han Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Polisleri çok sevdiğini söyleyen ve sünnet düğününde polislerin de katılmasını çok isteyen Topkara’nın 16 Eylül 2023 günü gerçekleşen sünnet düğününe polis ekipleri katılmıştı.

Çok sevdiği polislerle zaman geçirme fırsatı bulan Topkara’nın sünnet konvoyuna polis ekipleri de katılmış, onu bir an olsun yalnız bırakmamıştı.


İlgili Haberler

Kronik Myelositer Lösemi hastalığı haplarla tedavi edilebiliyor

Kronik Myelositer Lösemi hastalığı haplarla tedavi edilebiliyor
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası: Farkındalığın rengi turuncu

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası: Farkındalığın rengi turuncu
'Boğaz ağrısı' şikayetiyle gittiği hastanede 'lösemi' olduğunu öğrendi

'Boğaz ağrısı' şikayetiyle gittiği hastanede 'lösemi' olduğunu öğrendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor

NASA kapsülü açmayı başardı: İçinde örnekler bulunuyor
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı

Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi

OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!