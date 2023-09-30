Hayat Eve Sığar uygulamasına 10 ay sonra güncelleme! Covid geri mi döndü?
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na iletilen, “Hasta Bakım Alanlarında Maske Kullanımı” konulu yazıda COVID-19 testlerinde pozitiflik oranlarının yüzde 3'ten yüzde 20'ye çıktığı yönündeki paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca, Hayat Eve Sığar uygulaması 10 ay sonra güncelleme aldı.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığı’ndan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığına iletilen “Hasta Bakım Alanlarında Maske Kullanımı” konulu dilekçede son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen COVID-19 testlerinde pozitiflik oranlarının yüzde 3'ten yüzde 20'ye çıktığı bilgisi yer aldı.
Haber paylaşımları yapan 23 Derece isimli sosyal medya hesabında paylaştığı yazı, X'te gündem oldu.
UYGULAMAYA GÜNCELLEME GELDİ
Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği “Hayat Eve Sığar” uygulaması 10 ay sonra ilk gez güncelleme aldı.
Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül tarihinde bir Covid varyantı olan Eris’in Türkiye’de 9 kişide görüldüğünü sosyal medya hesabından duyurmuştu.
BAŞHEKİM COVİD-19'DAN HAYATINI KAYBETTİ
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
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