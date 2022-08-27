Hayatını kaybeden Füsun Günuğur kimdir, kaç yaşında? Füsun Günuğur'un oynadığı diziler hangileri?

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:29

Pek çok unutulmaz dizide ve tiyatro oyununda boy gösteren, "Unutma Beni" dizisindeki Şeker Hala karakteriyle adeta hafızalara kazınan usta oyuncu Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberi ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu.



Yapılan açıklamada "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini yer verildi. İşte, Füsun Günuğur'un yaşamına dair önemli noktalar...

FÜSUN GÜNUĞUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



8 Nisan 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Füsun Günuğur, çok küçük yaşlarda tiyatroya merak salmıştır. Günuğur; Hakkari, Bingöl ve Bigadiç’te öğrenim görmüş, Zonguldak Ereğli Lisesi’nden mezun olmuştur.

1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun olan ünlü isim,1975 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na katılıp, o tarihten bu yana çeşitli oyunlarda rol almıştır.



Tiyatro oyunculuğunun yanında, dizi oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı işlerini de başarı ile yapan oyuncu, özellikle 1981 yılında TRT ekranlarında yayınlanan yabancı dizi Şahin Tepesi'nin başrol oyuncularından Laura Johnson'ın uzun yıllar seslendirmesini yaparak hafızalara kazındı. 2006 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Yokuşu isimli dizide oynayan Günuğur, Oyun Bitti ve Unutma Beni ile geniş kitleler tarafından tanındı. Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetmiştir.



FÜSUN GÜNUĞUR ÖZEL HAYATI

Günuğur, üniversite eğitiminin ilk döneminde Faruk Günuğur ile tanıştı. Bir ay sonra evlenme teklifi alan ünlü oyuncu, 1975 yılında Faruk Günuğur ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu vardır.

