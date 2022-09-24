Salim Şen kimdir? Salim Şen Halk TV'den neden ayrıldı?

24 Eylül 2022 Cumartesi, 12:24

Halk TV’de yayınlanan 'Açıkça' programı yorumcusu Salim Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu.

SALİM ŞEN KİMDİR?

Salim Şen 1962 yılında Ankara’ da doğdu. Salim ŞEN 1983 yılında Kara Harp Okulundan 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli Askeri Mahkeme ve Savcılıklarda Askeri Hakim ve Savcı olarak görev yaptı. Çeşitli Askeri Mahkeme ve Savcılıklarda Askeri Hakim ve Savcı olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. 2005 yılından itibaren çeşitli kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere hukuk müşavirliği ve dava avukatlığı yapmaya başladı.

SALİM ŞEN HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

İsmail Küçükkaya'nın transfer olduğu Halk TV'de bir istifa haberi de Salim Şen'den geldi

Şen, "Tüm izleyenlere, kanal emekçilerine, herkese çok teşekkürler. Hoşça kal Halk TV" ifadelerine yer verdi.

Şen'in paylaşımı şu şekilde:

"Bazen ayrılık kaçınılmazdır. İçinizden gelen ses artık gitmeniz gerektiğini söyler ki o vicdanınızın sesidir. Öz saygınızı korumak adına ilkelerinize daha bir sarılırsınız. Tüm izleyenlere, kanal emekçilerine, herkese çok teşekkürler. Hoşça kal Halk TV"

Geçen haftalarda Gökmen Karadağ da Halk TV’den istifa ettiğini açıklamıştı. Gökmen Karadağ ve Salim Şen, Halk TV’de 'Açıkça' programını sunuyordu.

Ayrıca, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da, geçen haftalarda görevinden ayrıldığını açıklamıştı.