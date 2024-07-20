Hayatlarından endişe ediliyordu... Koçbaşı ile eve giren ekipler 3 genci uyurken buldu

Niğde’de yakınları tarafından ulaşılamayan ve hayatından endişe edilen 3 kişi kaldıkları evin kapısını koçbaşı ile kırarak eve giren ekipler tarafından uyandırıldı.

İHA
Yayınlanma: 20.07.2024 - 15:14
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Olay, merkez Kale Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Yakınları tarafından dün akşamdan bu yana haber alınamayan ve hayatlarından endişe dildiği için ihbar yapılan 3 genç için polis, sağlık ve itfaiyeye ekipleri gençlerin bulunduğu daireye gitti.

Gençler; ekiplerin kapı çalmasına da yanıt vermeyince dairenin kapısı koçbaşı ile kırıldı. Kapının kırılma sesine uyanan 3 genç evin balkonunda uyuduklarını söyledi. 

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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